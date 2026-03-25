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军企反腐︱中航工业原董事长谭瑞松泄内幕讯息被判死缓 非法收受财物逾¥6.1亿

即时中国
更新时间：17:53 2026-03-25 HKT
发布时间：17:53 2026-03-25 HKT

辽宁省大连市中级人民法院周三（25日）一审公开宣判中国航空工业集团有限公司原党组书记、董事长谭瑞松贪污、受贿、内幕交易、泄露内幕信息案，对谭瑞松以贪污罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五百万元；以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以内幕交易、泄露内幕信息罪判处有期徒刑六年，并处罚金，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对谭瑞松贪污犯罪所得财物返还被害单位，受贿犯罪所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库，继续追缴内幕交易违法所得。

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央视新闻报道，经审理查明，2003年7月至2010年，谭瑞松利用担任中国航空工业第二集团公司副总经理，中国航空工业集团公司副总经理等职务上的便利，非法占有公共财物共计人民币8993万元；1998年至2024年，谭瑞松利用担任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司副总经理、总经理，哈尔滨航空工业（集团）有限公司董事长，中国航空工业第二集团公司副总经理，中国航空工业集团有限公司副总经理、总经理、董事长等职务上的便利，为他人在企业并购、承揽项目等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合人民币6.13亿多元；谭瑞松自2012年3月至2023年3月作为相关内幕信息的知情人员，在内幕信息敏感期内多次从事与内幕信息有关的证券交易，并多次泄露内幕信息，明示、暗示他人从事与内幕信息有关的证券交易，情节特别严重。

大连市中级人民法院认为，谭瑞松的行为构成贪污罪、受贿罪、内幕交易、泄露内幕信息罪。谭瑞松贪污数额特别巨大；受贿数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失；内幕交易、泄露内幕信息情节特别严重，均应依法惩处，并予数罪并罚。

鉴于谭瑞松受贿犯罪中有未遂情节，到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的贪污事实和部分受贿、内幕交易、泄露内幕信息事实，所犯贪污罪构成自首，具有重大立功表现，认罪悔罪，积极退赃，贪污、受贿所得财物及孳息均已全部追缴，对其所犯受贿罪判处死刑，可不立即执行，对其所犯贪污罪、内幕交易、泄露内幕信息罪可从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

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