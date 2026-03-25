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「70后」顾军被任命为辽宁副省长

即时中国
更新时间：17:41 2026-03-25 HKT
发布时间：17:41 2026-03-25 HKT

来自上海官场的「70后」官员顾军，今日（25日）履新被任命为辽宁省副省长。

《辽宁日报》报道，辽宁省人大常委会会议周三在省会沈阳闭幕。会议决定任命顾军为辽宁省政府副省长，决定接受单义辞去副省长职务的请求。

根据公开资料，顾军生于1970年3月，籍贯上海，拥有工商管理硕士学历，是一名工程师。

顾军长期在上海市工作，曾任上海市人民政府副秘书长，市发展改革委党组书记、主任，长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会党组书记、主任等职。

辽宁省政府网站介绍，顾军负责住房和城乡建设、商务、外事、政务公开、大数据等方面工作；协助负责营商环境建设工作。
 

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