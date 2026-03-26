雪山救狐狸︱AI片爆红全网播量破50亿 解放军蹭热度搞二次创作︱有片

近日，互联网疯传一段模仿邵氏电影风格的《雪山救狐狸》AI短片，凭著片中洗脑式对白一夜走红。影片除引爆网民无穷创意，连内地各部门都接力创作不同版本，务求将讯息更容易推向民众。有指，各版本影片传播量已逾50亿次。

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该短片原讲述一只狐狸受伤后获大侠拯救，狐狸后来幻化成美女前来报恩的故事。。片中经典台词如「给你一只酱板鸭，希望你能熬过这个冬天」、「你可曾在雪山救过一只狐狸？」、「我不是狐狸，我是那只酱板鸭！」等对白，在网上热传，网民即发挥创意作模仿与改编。有网民将对白中的狐狸替换为雪山、豆汁、细菌等，接力改编幽默剧情。



眼见这段AI片成为热潮，连内地空军、官媒、国企等加入二次创作队伍，让影片热度再炽热。其中解放军南部战区空军，以同样风格制作反间谍宣导影片。片中「获救」美女投怀送抱后要求进屋，随即开始打探情报。影片最后提醒官兵，那些伪装成完美恋人的网友，很可能就是冲著军事秘密而来的潜在威胁。

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官媒《人民日报》则改编内容进行反诈骗宣导，角色自称是雪山第67个缺角、青石板台阶旁靠著长苔岩石的第8棵歪脖老松树上，用红绳系著贴了黄纸条的国家反诈中心二维码，质问民众为何路过看到却不扫码了解反诈资讯。



「中国邮政」就将剧情改编为邮务宣传，影片中白狐化身的女子表示自己是那件衣服，强调无论刮风下雪或地处偏远，都有邮政服务的身影。

这些改编不仅让政令宣导更贴近民众，也展示了官方如何灵活运用网路迷因创造话题，拉近与公众的距离。