两日本人涉藏毒广州机场被捕 传为东京知名陪酒女与牛郎男友
更新时间：11:55 2026-03-26 HKT
发布时间：11:55 2026-03-26 HKT
发布时间：11:55 2026-03-26 HKT
两名日本公民今年1月初，经广州白云国际机场入境时，被海关人员搜出藏有毒品，当场被中国当局拘留。事件近日
在日本网络引发震荡，网上疯传其中一名被捕者，极可能是在当地赫赫有名的「陪酒界灰姑娘」、六本木顶级红牌女公关玛丽安（Marianne），其同行被捕的男友则据报为一名男公关（俗称牛郎）。
日媒证实两人被捕 领事馆已介入
综合日本媒体报道，事发于今年1月2日，该两名日本公民由广州入境时，被海关截查并搜出毒品。日本驻广州总领事馆于事发三日后（1月5日）接获中方通知，证实事件并已派员与两名涉案公民会面，提供所需领事协助。
据悉，其中一名涉案日本人目前已获准保释，外界盛传该人正是玛丽安；但其男友则仍然被扣留，正接受当局进一步调查。根据中国刑法，走私、贩卖、运输、制造毒品，最高可被判处无期徒刑甚至死刑，两人恐面临严厉的法律制裁。
弃高薪厚职转行 半年成业界顶流
被捕传闻令玛丽安的传奇经历再度成为焦点。据报，玛丽安原任职于日本知名大企业，因向往陪酒行业的璀璨生活，毅然辞职转行。凭借其出色交际手腕及过人魅力，她仅花半年时间，便一跃成为东京六本木著名夜店「JUNGLE TOKYO」的顶级红牌，其故事一度被网民封为「陪酒界灰姑娘」的励志典范。
传沉迷男色染毒瘾 事业急转直下
然而，在事业如日方中之际，玛丽安的精神状况据传每况愈下。有消息指她其后不仅沉迷光顾男公关夜店，更因此染上毒瘾，导致事业走样。近期日本社交平台X（前称Twitter）疯传其因携带毒品入境中国而被捕的消息，而她本人社交媒体帐号的更新时间，亦恰好停留在相关传闻出现的时间点，令传言更添几分可信性。
最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
2026-03-24 15:29 HKT
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
2026-03-25 11:30 HKT
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
2026-03-24 15:48 HKT
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
2026-03-25 11:00 HKT