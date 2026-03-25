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中国观察：每当变幻时 又见桑切斯

即时中国
更新时间：08:45 2026-03-25 HKT
发布时间：08:42 2026-03-25 HKT

西班牙首相桑切斯又要来华了，根据外媒报道，日子应该是4月13日至15日，是他4年内的第四次，看来要比美国总统特朗普期待已久、但不断推迟的访华行程，还要早到一步。

桑切斯上次访华是去年4月，正值特朗普向全球发动「对等关税」战，桑切斯成为当时首位来华的欧洲领导人。如今，特朗普向伊朗发动攻击，桑切斯又很可能成为中东战事爆发后首位来华的欧洲领袖。更特别的是，他此次将带着「反战首相」的光环来。

相关新闻：伊朗局势｜西班牙「反战」首相桑切斯下月访华 4年内第四次

伊朗将西班牙首相反战言论贴上导弹。 Tasnim News Agency
伊朗将西班牙首相反战言论贴上导弹。 Tasnim News Agency

美以联手对伊动武，特朗普极力拉拢欧洲盟友「站队」，逐个施压让大家一起助阵。就在其他欧洲国家还在左右摇摆、不敢吭声时，桑切斯直接公开怒批美以的军事行动「非法且毫无道理」，干脆利落地和美国划清界线，一下子成为欧洲首个敢公开叫板特朗普的「反战」领袖，也为他这次访华埋下关键伏笔。

其实这不是桑切斯一时冲动，而是欧洲越来越想「自己做主」的真实写照。从关税战到中东战火，欧美之间的裂痕越来越深。特朗普的单边主义，早就让盟友们怨声载道，桑切斯这趟访华，说白了就是西班牙在乱局中「找靠山、谋平衡」的聪明一步。

桑切斯于2023年3月、2024年9月、2025年4月连续三次访华。习近平主席同桑切斯的三次会晤中，都用「战略定力」希冀中西关系。 新华社
桑切斯于2023年3月、2024年9月、2025年4月连续三次访华。习近平主席同桑切斯的三次会晤中，都用「战略定力」希冀中西关系。 新华社

桑切斯去年访华时与国家主席习近平会晤，双方共同表达了反对单边主义和保护主义的坚决立场，炮轰美国的关税战。如今中东战火延烧，相信中西两国也会借着此访，共同表达对美国霸权穷兵黩武的批判。

近年，中西两国高层互动频繁。去年11月，西班牙国王费利佩六世到访中国，习近平当时表示，中方愿与西班牙一道，携手打造「更有战略定力、更富发展活力、更具国际影响力」的全面战略伙伴关系，两国元首共同见证签署经贸、科技、教育等领域10份合作文件，西班牙已然成为中国在欧洲最坚实的伙伴之一。

纪晓华 

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