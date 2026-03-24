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东莞少女颈痛一周求医 惊揭胃癌末期癌细胞已全身扩散

即时中国
更新时间：19:00 2026-03-24 HKT
发布时间：19:00 2026-03-24 HKT

广东东莞一名年仅20岁的年轻女子，近日因左边颈部无故出现肿块并感疼痛，求医检查后，竟被确诊患上胃癌末期，且癌细胞已扩散至全身。医生指出，该名患者几乎没有任何典型的胃部不适症状，情况极为罕见，事件凸显了胃癌早期病征的隐匿性，以及对年轻族群响起的健康警号。

颈部肿块原是癌细胞转移

据内地媒体报导，该名女子约于一星期前，感觉左边颈部疼痛不适，并触摸到一个约鸡蛋大小的肿块。肿块有按压痛，但表面并无红肿，她亦没有出现腹痛、腹胀、发烧等常见病征，食欲和排便均一切正常。由于情况未有改善，她遂前往东莞市人民医院求医。

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医生最初亦以为只是一般的淋巴发炎，但经过胃镜及颈部淋巴结穿刺病理检查后，得出的结果却令人震惊。报告证实，该女子患上的是「低分化腺癌」合并「印戒细胞癌」，属于恶性程度极高、极易在早期发生转移的癌症类型。

医生解释，其颈部的肿块，实为胃部癌细胞经由淋巴系统，转移至左边锁骨上方的淋巴结（医学上称为「维尔肖淋巴结」，Virchow's node），肿大的淋巴结压迫到周边神经，因而产生疼痛感。这并非单纯的局部发炎，而是癌细胞已全身扩散的警号。

医生：警惕小胃病拖成大病

由于癌细胞已经全身转移，该名年轻患者已错过手术切除的最佳时机，预后情况并不乐观。目前，她只能接受放射治疗、化学治疗或免疫治疗等方式，以求控制病情，延长生命。

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负责诊治的医生指出，像这种以颈部淋巴结肿大为首发症状的胃癌个案，在临床上相当罕见，其不具典型性的症状，极容易令患者，甚至医护人员掉以轻心，误判为普通的炎症问题。

医学界借此提醒公众，约有八成的早期胃癌患者，几乎没有任何明显症状，或仅出现腹胀、背痛等轻微不适，极容易被忽视。胃癌已非中老年人的「专利」，近年在内地的年轻族群中，发病率有明显上升的趋势。医生强烈建议，属于高危族群（如有家族病史、幽门螺旋菌感染者等）的人士，应由30岁起便定期接受胃镜筛检；而一般大众亦应在40岁起考虑进行检查，以便能及早发现、及早治疗，大大提高治愈的机会。
 

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