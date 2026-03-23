人机共跑｜北京4月中再办人形机械人半马　香港队伍首次参加

第二届北京亦庄人形机械人半程马拉松和世界人形机械人运动会将于4月19日举行，今年有逾百机械人队伍报名半马，参赛数量按年升近5倍，当中包括香港的队伍。

北京市政府23日介绍赛事情况，自本月3日开始报名以来，共收到逾百支参赛队伍报名，包括80多支企业赛队、20多支高校及训练营队伍；共26个品牌、300多台人形机械人参与。参赛队伍数量实现近5倍增长，参与范围从5省扩大至13省，当中包括香港参赛队伍。

2025北京亦庄人形机械人半马比赛，天工队选手天工Ultra（左三）冲向终点。 新华社

北京亦庄人形机械人半程马拉松是全球首个「人机共跑」的半马赛事，机械人将与人类同时鸣枪起跑。目前，人类报名数量已经超过3.2万人，再度刷新历史纪录。

北京市经济和信息化局副局长刘维亮表示，近年大模型和具身智能技术发展迅速，当局已强化政策与资金保障，设立总规模1000亿元（人民币，下同）的政府投资基金，加大对于以人形机械人为代表的未来产业领域开展投资。他相信，今年是人形机械人加快场景应用落地，以及推动实现量产的关键一年。

此前，宇树科技创始人王兴兴预计，今年内中国人形机械人将超越短跑名将、「牙买加闪电」保特，百米冲刺跑进10秒，打破他保持的9.58秒世界纪录。