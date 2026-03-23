内地男游泰国报假案呃保险 因用「失窃护照」飞香港被揭穿

一名中国籍男子早前在泰国清迈旅游期间，涉嫌向当地警方谎报失窃，企图获取报案证明以申请保险理赔。泰国警方经调查后，发现该男子竟使用其报称「被盗」的同一本护照离境，事件因而败露。目前，涉案男子已被泰国当局列入黑名单。

报称遭抢劫失昂贵物品

据泰国清迈市警方表示，本月17日深夜约11时40分，一名33岁、译音姓肖（Xiao）的中国籍男子报案，声称在清迈夜市附近步行至甘榜丁路（Kam Paeng Din Road）时遭遇抢劫。

男子报称电单车匪抢劫。

肖某向警方供称，事发时有两名男子驾乘一辆电单车靠近，其中一人抢去其手提袋后迅速逃离。他报称袋内财物损失惨重，包括一台Sony A7M4相机及镜头、一部iPad Pro 2024、名牌衣物、DJI无线咪高峰、护照、身份证，以及约5000泰铢与3500元人民币现金。

男子报称电单车匪抢劫，实情是为了骗保险。

警查天眼无发现

警方接报后随即展开调查，惟在翻查案发地点周边的闭路电视录像后，并未发现任何与肖某描述相符的劫案发生。

办案人员其后试图联络肖某作进一步调查，但对方一直失联。警方继而联同旅游警察追查其下落，发现他已提早离开酒店，并未办理退房手续。其后，当地移民局的纪录更显示，肖某已于当日稍后时间，持其报称被盗的同一本护照，从清迈国际机场乘飞机前往香港。

男子报假案，其真正目的在于骗取警方的报案记录，以便后续申请旅游保险索偿。

警方综合所有线索后，判断该宗抢劫案极可能为虚报，其真正目的在于骗取警方的报案记录，以便后续申请旅游保险索偿。当局已将事件通报中国驻泰国大使馆，并已将肖某列入黑名单，以防同类事件再次发生。