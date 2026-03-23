健身教练自制「神药」售全国 逾2000人受害当中2人永久不育

江苏泰州检察机关近日披露一宗案情严重的非法制售药物案件，揭发一个由健身教练主导，专门在业内产销「增肌神药」的黑色产业链。该批所谓「神药」实为违禁的类固醇兴奋剂，在全国超过十个省份流通，导致逾二千名健身爱好者在不知情下服用，部分人更出现永久丧失生育能力等严重且不可逆转的身体损害。

用家失性功能揭发

案件源于2021年5月，江苏泰州一名陆姓健身教练报案，称其为求在比赛中取得佳绩，购买并使用了一种「增肌神药」，惟事后不但出现失眠、发烧等不良反应，更惊觉自己已丧失性功能，遂决定报警求助。

警方循线追查，发现案件仅为冰山一角。以祝姓主犯为首的六名健身教练，自2021年起自行购买类固醇原料及简陋设备，在出租平房内土法生产，反复以身试药后，推出名为「OP」的口服及针剂「增肌神药」。

他们利用在健身圈内的人脉，将另外16名健身教练发展为「下线」，透过层层分销，最终将药物售予全国逾二千名健身爱好者。据悉，该等药物能令使用者肌肉迅速增长，有助在健美比赛中获取名次，从而大幅提高其教授学员的收费，由原来数千元跃升至数万元人民币。

暴利驱使罔顾祸害

经调查，该犯罪集团累计销售金额高达600多万元人民币，非法获利逾百万元。在暴利驱使下，涉案人员明知该类药物为国家明令禁止的禁用药，仍选择以身试法。更令人震惊的是，有两名年约20岁的涉案教练，因滥用药物已导致完全及永久丧失生育能力。

办案人员指出，此类药物在健身圈内犹如「公开的秘密」，已呈泛滥之势，许多使用者在「人有我用」的心态下忽略其潜在的巨大危害。经国家体育总局反兴奋剂中心检测，涉案药物均含有禁用物质，且无任何药品批准文号，属非法药品。

主犯判囚4.5年 25教练终身禁涉药业

2025年3月，法院以非法经营罪作出一审宣判，6名主犯分别被判处四年六个月至缓刑不等的有期徒刑，并需承担122公斤涉案药物的无害化销毁费用。

此外，针对案件暴露的问题，检察机关已向相关部门发出建议，督促其加强监管。目前，所有涉案药物已被销毁，案中25名健身教练，亦被处以终身禁止从事药品生产及经营活动的行政处罚。