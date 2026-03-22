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「LED大王」林秀成 遭立案调查

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更新时间：22:12 2026-03-22 HKT
发布时间：22:12 2026-03-22 HKT

中国LED晶片龙头「三安光电」22日公告，公司于3月21日收到控股股东福建三安集团有限公司通知，公司实际控制人林秀成被国家监察委员会留置并立案调查。

「三安光电」表示，林秀成自2017年7月10日起未在公司任职，公司目前生产经营管理正常，治理结构完善，上述事项不会对生产经营产生重大影响。

三安光电总部位于福建省厦门市，主营化合物半导体材料与器件的研发、生产和销售，核心业务涵盖蓝宝石、砷化镓、氮化镓、碳化矽、磷化铟、氮化铝等化合物半导体新材料相关外延片及晶片。

公开信息显示，林秀成出生于1955年，大学学历。上世纪80年代，他靠收购废钢边角料转手卖给工厂，赚到第一桶金。1999年，他开始投身半导体领域，次年成立三安光电。2008年，三安光电借壳上市，登陆A股，成为内地LED晶片霸主，林秀成一度被称为中国「LED大王」。

2017年7月，随著董事会换届，林秀成主动交棒，时年43岁的长子林志强接任三安光电董事长。《2026胡润全球富豪榜》显示，三安光电林秀成、林志强父子以160亿元财富排在厦门上榜富豪第3位。

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