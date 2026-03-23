武汉马拉松变美食嘉年华 跑手任吃小龙虾牛扒超兴奋︱有片

今日（22日）上午，湖北武汉马拉松在汉口沿江大道举行。除了各选手努力冲线，本次马拉松有另一个亮点，就是长江大桥附近的补给点，主办方为跑者准备各式美食，例如热干面、绿豆汤、小龙虾、甲鱼（香港俗：水鱼）、牛扒等美食。

补给点有许多跑手停留，一名来自深圳赶来的选手坦言，武汉的特色热干面非常好吃，风景太美了，武汉人民非常热情。



来自天津的跑者在等待牛扒出炉，「武汉马拉松真的太豪横了，我来武汉就是为了吃一个全饱，希望明天可以再中签。」



派发小龙虾的工作人员表示，今天发了几十斤了，不到9时半就已全部发完，完全没有想到，今年是首次把小龙虾搬到赛道上，没想到这么受跑友欢迎。柠檬水摊位同样全部发放完毕，有工作人员透露，今天发了五、六百杯。