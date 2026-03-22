Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

15省常住人口数据 广东增79万人称冠多次位逾两倍

即时中国
更新时间：13:22 2026-03-22 HKT
发布时间：13:22 2026-03-22 HKT

内地15省公布的人口数据显示，当中10个省人口负增长，四川减少46万人为最多；广东去年常住人口增加79万人，全国称冠，增加的人口，超过第二位的浙江逾两倍。

四川减少46万人最多

据内媒《第一财经》报道，分析15省的常住人口数据，发现农村人口涌向城镇的趋势持续，主要是流向经济较发达的长三角、珠三角等地区。

报道指，截至2025年底，有10个省的常住人口减少，分别是福建减少3万人，至4190万人；江苏8518万人，减少8万人；安徽6082万人，减少41万人；湖北5811万人，减少23万人；四川8318万人，减少46万人；山东10043万人，减少37.17万人；青海592万人，减少1万人；广西4989万人，减少24万人；贵州3857万人，减少3万人；甘肃2443万人，减少15万人。

同期常住人口增加的，依次是广东1亿2859万人，增加79万人；浙江6701万人，增加31万人；新疆2639.0万人，增加16.2万人；海南1055万人，增加7万人；宁夏732万人，增长3万人。

中小城市研究院院长牛凤瑞分析，从人口在大陆全国分布来看，当前农村人口持续流向城镇，城镇化率不断提升。同时人口持续向长三角、珠三角等经济圈集聚。

随著产业发展，中西部一些省分也成为人口净流入较多的地区。此外，在各省域内部，人口向省会城市等中心城市集聚。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
时事热话
2026-03-21 13:18 HKT
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
21小时前
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
01:02
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
即时国际
5小时前
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
2026-03-21 10:30 HKT
54岁女星癌细胞已扩散至大脑 曾接受16次化疗去年再现两症状 已到癌末阶段医生认无能为力
54岁女星癌细胞已扩散至大脑 曾接受16次化疗去年再现两症状 已到癌末阶段医生认无能为力
影视圈
20小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
2026-03-21 11:16 HKT
不满少主人常斥责 水母状口水加料汽水侍候 港爸出妙计拆穿 外佣秒招认下场曝光｜Juicy叮
不满少主人常斥责 水母状口水加料汽水侍候 港爸出妙计拆穿 外佣秒招认下场曝光｜Juicy叮
时事热话
21小时前
长者专享宽频优惠！月费低至$88 送免费电话+贴心管家/手机支援服务
长者专享宽频优惠！月费低至$88 送免费电话+贴心管家/手机支援服务
生活百科
4小时前
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
生活百科
2026-03-21 11:00 HKT