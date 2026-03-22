15省常住人口数据 广东增79万人称冠多次位逾两倍

内地15省公布的人口数据显示，当中10个省人口负增长，四川减少46万人为最多；广东去年常住人口增加79万人，全国称冠，增加的人口，超过第二位的浙江逾两倍。

四川减少46万人最多

据内媒《第一财经》报道，分析15省的常住人口数据，发现农村人口涌向城镇的趋势持续，主要是流向经济较发达的长三角、珠三角等地区。

报道指，截至2025年底，有10个省的常住人口减少，分别是福建减少3万人，至4190万人；江苏8518万人，减少8万人；安徽6082万人，减少41万人；湖北5811万人，减少23万人；四川8318万人，减少46万人；山东10043万人，减少37.17万人；青海592万人，减少1万人；广西4989万人，减少24万人；贵州3857万人，减少3万人；甘肃2443万人，减少15万人。

同期常住人口增加的，依次是广东1亿2859万人，增加79万人；浙江6701万人，增加31万人；新疆2639.0万人，增加16.2万人；海南1055万人，增加7万人；宁夏732万人，增长3万人。

中小城市研究院院长牛凤瑞分析，从人口在大陆全国分布来看，当前农村人口持续流向城镇，城镇化率不断提升。同时人口持续向长三角、珠三角等经济圈集聚。

随著产业发展，中西部一些省分也成为人口净流入较多的地区。此外，在各省域内部，人口向省会城市等中心城市集聚。