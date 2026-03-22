河北歌舞团「烂Gag」惹火 挨骂歌手暴跳连环「仆咪」打穿观众头
更新时间：11:51 2026-03-22 HKT
发布时间：11:51 2026-03-22 HKT
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河北一个人气歌舞团，因歌手表演时玩「烂Gag」求掌声，惹来观众不满上台指骂，歌手暴跳还击用咪扑穿观众头，其他团员加入围殴，将闹人观众打至满头血。
指「不拍手的是小狗」
网传多段涉事影片，河北邯郸颇受欢迎的河北东鹏歌舞，20日晚在魏县北皋镇西坡头村表演，一名男歌手跪在地上与观众互动，歌手表示「不拍手的是小狗」，之后一名穿白衣的男观众走上台，边指骂边走向男歌手，之后更踢了对方一脚。
男歌手随即跳起，连环飞身用手中咪猛力扑到白衣男头上，白衣男初时还试图用手挡格，但之后再有两名相信是歌舞团的男成员，上台加入战团。
白衣男以一敌三下，迅即被打倒在地，遭多次猛踢用力踩踏。
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众人停手后，白衣男满脸鲜血爬起身，取出电话疑是报警。
据浪涨新闻报道，歌舞团负责人王先生表示，涉事歌手是临时聘用的艺人，指事件是白衣男首先上台挑衅指骂，后来的冲突也是意想不到，已经报警处理。
王先生指，事发时正在直播，高峰时有2.1万观众目击冲突过程。
网民则指，「是白衣男先动手」、「以后看不到东鹏演出了」、「看东鹏歌舞，要么鼓掌，要么是狗，要么打的头破血流」、「典型的流氓团伙」、「确实唱的很好，话筒都去打人了还在唱」、「是假唱被发现」。
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