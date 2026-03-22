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最大规模盈科律师所爆雷 传创始人梅向荣转移资金¥38.7亿

即时中国
更新时间：10:00 2026-03-22 HKT
发布时间：10:00 2026-03-22 HKT

内地规模最大的盈科律师事务所，早前深陷创始人梅向荣「爆雷」风波，目前梅向荣已向警方自首。网传他涉嫌转移资金38.7亿元（人民币，下同），引起律所内部律师焦虑。

有网传信息称：「2021至2025年间，梅向荣通过伪造协议、虚构服务项目等方式，将律所38.7亿元执业收入（律师服务费、客户保证金等）转移至自己控制的关联企业，同时造成投资人的12.4亿元本金无法兑付。」

上海市公安局静安分局经侦支队前日对《中国新闻周刊》表示，警方目前并未公布上述数据 ，「（盈科律所梅向荣案）是上周才立案的案子，哪有可能这么快就出数据？相关数据要以警方通报为准」。不过，目前盈科律所内部确实出现律师费无法及时提取问题。盈科中国区董事会副主任、盈科北京管委会主任赵春雨在盈科北京官方微信群中发文时承认：「鉴于受客观因素影响，律所出现短期提款延迟」。

某盈科分所律师张恒（化名）告诉《中国新闻周刊》，梅向荣事件发生前的律师费，该所目前无法提取。「现在分所内部的律师普遍感到很焦虑，大家都不了解分所的真实财务状况。」

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