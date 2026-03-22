大城逾7成孤老遗嘱 财产留予非法定继承人

中国老龄事业发展基金会中华遗嘱库项目昨日发布2025年度《中华遗嘱库白皮书》，显示遗嘱订立量持续攀升，订立人群趋于年轻化。其中大城市出现「老年留守」现象，超过7成孤寡老人立遗嘱是为「将财产留给非法定继承人」。

白皮书显示，去年60岁以下立遗嘱人群占比进一步提升，其中30至39岁群体增速最快，主要动机为「防止财产下落不明」、「隔离子女婚姻风险」订立遗嘱。以上海为例，60岁以下立遗嘱人群占比达23.68%，较前年提升2.1%，中青年群体参与度显著提升。

与此同时，微信遗嘱成为年轻人表达情感的重要载体，去年微信遗嘱数量保持较高增长，20至29岁群体占比突出，内容多为向爱人、家人倾诉心声、传递祝福。

白皮书进一步细化了空巢老人、孤寡老人的遗嘱规划数据，2类群体特殊需求集中度持续走高，大城市「老年留守」现象引发关注。这2类老年群体多集中于中心城区，其遗嘱动机呈现鲜明分化：约3成空巢老人立遗嘱是为「简化继承手续」，另有3成为「避免家庭纠纷」。