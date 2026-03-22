何立峰会见跨国公司负责人：欢迎加大在华投资力度

中国稳住外来投资，国务院副总理何立峰昨日傍晚在钓鱼台国宾馆会见汇丰、瑞银、路易达孚、西门子医疗、施耐德电气、力拓、保诚、银瑞达、渣打、书赞桉诺、天丝等知名跨国公司负责人，欢迎跨国公司加大在华投资力度，不断深化互利合作。

「十五五」创更广阔市场机遇

何立峰表示，当前中国经济稳中有进、向新向优，「十五五」时期中国将坚定不移扩大高水平对外开放，推动高质量发展，这将为跨国公司创造更为广阔的市场机遇。跨国公司负责人表示，对中国经济充满信心，愿继续深耕中国市场，持续扩大对华投资。

商务部长王文涛前日会见苹果CEO库克，希望苹果公司坚定在中国发展信心，分享中国发展机遇。库克强调，中国是苹果最重要的生产基地、最主要的供应链来源地，苹果将持续深化在华创新合作、绿色发展与产业链协同，并希望美中经贸关系保持稳定发展。

库克：苹果深化在华合作

近期苹果高管密集现身内地，库克周三现身成都出席苹果50周年庆祝活动，苹果首席运营官萨比赫·汗周二视察深圳富士康和欣旺达工厂，显示中国市场重要性。

王文涛前日也与美国制药巨头礼来董事长兼首席执行官戴文睿会面，希望礼来制药继续深耕中国市场，争取更大发展。戴文睿说，礼来制药看好在华发展前景，未来十年将新增30亿美元对华投资，助力建设健康中国。