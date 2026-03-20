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上海户主好心免费借宿 女家务工上格床摔伤反索赔

即时中国
更新时间：15:20 2026-03-20 HKT
发布时间：15:20 2026-03-20 HKT

上海有好心户主，免费让过去的女家务工借宿方便看病，女工意外在上格床跌落导致脊髓受伤，将户主告上法庭要求赔偿，遭法院驳回。

据内媒报道，上海一朱姓户主，与曾经雇用的家务工李女关系良好。2024年9月，李女因要常到上海求医，朱户主好心免费让李女在家中留宿。

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李女于半夜不慎由上格床跌落，致脊髓受伤，以上格床有安全问题为由，将朱姓户主告上法院，要求赔偿治疗医药费用。

上海市普陀区人民法院番理后认为，无证据显示李女受伤，与上格床安全问题有因果关系，考虑朱姓户主免费借出单位供李女留宿、李女自行选择睡上格床、朱某在李女受伤后召唤救护车等，认为朱某让李女入住是朋友间的「情谊行为」、已尽到必要的义务，以及李女身为成年人要为自己安全负责等，全数驳回李女的诉求。

案件引起网民热烈讨论，纷纷留言指「现实版的 农夫与蛇的故事」、「不能让好心人心寒」、「应该判他恶意索赔，不能轻饶他」、「这种朋友能断还是赶紧断了」、「属于恶意索赔，应该罚款」。

 
 

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