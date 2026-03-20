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港首跻内地生第二留学热点胜美国 开支预算达¥60.5万创12年新高

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更新时间：08:30 2026-03-20 HKT
发布时间：08:30 2026-03-20 HKT

内地教培龙头「新东方」发布最新内地留学生报告：香港首次跻身第二热门留学目的地，超越美国；英国则连续7年称霸。新东方教育科技集团助理副总裁俞仲秋表示，香港受到青睐与高才通等政策因素有关。报告又显示，内地留学生经济压力持续加大，平均留学预算达60.5万元（人民币，下同），创12年新高。受全球经济影响，如今内地留学家庭择校更强调性价比，学费成第二大考量因素。

▍中国组 ▍

新东方周二发布《中国学生出国留学发展报告》，调查范围覆盖内地33个省份，受访对象涵盖有意留学的学生和家长、有留学经验的学生、参与单位招聘的社会人士，共收回有效样本6904份。

地缘优势显核心吸引力

报告显示，留学目的地排名出现变化，香港近12年来排名持续上升，今年首次跻身第2，地缘优势、安全环境与语言便利性成为核心吸引力；美国受政策波动影响滑至第3。而英国凭借稳定的教育质量、灵活的签证政策与成熟的留学生态，连续7年稳居榜首。

内地《华夏时报》引述新东方教育科技集团助理副总裁俞仲秋表示，以往内地赴香港就读中小学的学生并不多，但「高才通」计划改写局面。截至去年，超过12万宗「高才」申请获批，主要为内地申请者，而这背后是庞大的家庭群体。家长获批后，孩子也随同到香港读中小学，带动香港求学需求升温。

俞仲秋表示，另一因素是香港近年持续放宽八大资助高等院校的非本地生学额，由过往本地学额数目的20%，提升到40%甚至50%，推广「留学香港」品牌。「上一个申请季，港大的配额据传使用比例极高，而非本地生中超过60%来自内地。」俞仲秋说。

报告提到，近年内地留学家庭在追求优质教育资源的同时，更注重成本控制与就业回报。学校排名依然是择校首要考虑因素，但受全球经济环境影响，学费跃升为内地留学生第二大考虑因素，「性价比」成为留学择校关键词。

据统计，今年内地学生平均留学预算达60.5万元，创12年新高。报告指出，今年预算显著提升主要受全球通胀因素驱动，叠加学费、生活费等刚性支出的自然增长。尽管成本走高，但留学市场的热度并未减退。

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