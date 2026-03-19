食客携犬同台拍片 店主怒砸近600套餐具：不管有没用过

河南商丘一名女食客早前携犬只进入餐厅，并将宠物与餐具同框的影片上传网络，引发公众对食物卫生的忧虑。涉事餐厅的负责人姜先生得悉后，为释除公众疑虑，毅然将店内近600套餐具全数销毁，事件在网上引发热议。

坚持卫生至上

由于大量网民留言表示，担忧犬只或已直接接触食客使用的餐具，构成卫生风险及交叉感染的可能。姜先生作出了令人意想不到的决定，将店内所有非即弃的餐具全部销毁，约600套左右。

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姜先生称，虽事后翻查闭路电视，确认犬只未有实际接触餐具，但他坚持「餐厅干净卫生是最基本的」，认为餐具在心理层面上已「不能再用」。该名狗主事后表示自责并致歉，餐厅亦已暂停营业进行全面消毒，并暂时改用即弃餐具。

网民反应两极

店主的举动在网上反应两极，大部分网民赞赏其有承担、将顾客健康放于首位的做法；然而，亦有部分网民认为店家反应过激。他们指出，既然闭路电视已证实犬只未有接触餐具，彻底清洗和高温消毒已足以解决问题，将所有餐具销毁实属不必要的浪费，或有借此炒作之嫌。亦有人质疑为何不在狗主进入餐厅前拒绝入内，又或者挂上不准携带宠物入内的告示。