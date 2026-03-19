低俗当创意｜玩具水枪由私处喷水 女童家长拍片怒轰

内地近日发生一宗引起家长哗然的玩具风波。山西吕梁一位母亲在社区商店为其三岁女儿购买了一款女童造型的水枪玩具，回家拆开包装后，惊觉其设计极度低俗，出水口并非在嘴部，而是设于玩偶的私密部位。事件在网络曝光后迅速发酵，引发网民及家长群体的强烈谴责，呼吁当局加强监管。

家长：商家不会做就不要做

据该名母亲在网上发布的影片所述，她当时在住所楼下的士多为女儿选购了该款水枪玩具。产品外层有塑胶封膜，单从外观判断，她原以为是常规的从嘴部喷水设计。岂料拆封后，眼前的一幕让她感到既震惊又愤怒。

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她直言：「真的很无语，做玩具的商家不会做就不要做了好吧。」从影片中可见，该款水枪玩偶造型为一个女童，但其喷水机关却被设置在下体位置。该名母亲表示，她年幼的女儿看到后，天真地反问：「她为什么不保护自己的私密部位？」这句童言无忌的提问，更突显了该玩具设计上的严重不妥，令她心痛不已，最终决定将玩具直接丢弃，不敢让女儿接触。

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网民齐声谴责促当局加强监管

事件曝光后，在内地社交媒体上引起极大回响，网民纷纷留言炮轰。有网民怒斥：「太恶心了！」、「把恶俗当创意，毫无底线可言！」更多家长表示忧虑，认为此类意识不良的玩具，不仅不尊重女性，更会向心智尚未成熟的儿童传递错误的身体观念，混淆他们对「身体界线」及「私隐保护」的认知。网上随即涌现大量呼声，要求「强烈抵制这类低俗玩具」，并促请相关部门介入调查，从源头加强对儿童玩具市场的监管。

当事人称接获电话要求删片

事隔一日，该名母亲再次发布影片跟进。她首先澄清，售卖该玩具的士多店主夫妇为人友善，不希望事件影响到他们这些普通零售商。然而，她同时透露，已接获「相关人员」的来电，要求她将批评该玩具的影片下架。

尽管如此，她仍然坚持自己的立场，表示日后为孩子选购玩具时会加倍留神，但更期望当局能正视问题，加强监管，从根本上杜绝此类劣质、低俗的儿童产品流入市面，为儿童提供一个更健康的成长环境。