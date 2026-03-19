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横琴长隆︱网上热传鲸鲨逝世多周 官方证已于2月中病死

即时中国
更新时间：16:18 2026-03-19 HKT
发布时间：16:18 2026-03-19 HKT

网传横琴长隆海洋王国鲸鲨馆的鲸鲨去世，引起是否误传造谣争议。馆方在消息发酵多日后，终发声明，证实鲸鲨已于2月18日因病死亡。

客服：鲸鲨馆如常开放

内地社交网络自3月初，陆续有人发帖，向横琴长隆海洋王国死亡的鲸鲨表示哀悼，由于馆方一直未有证实，也有网民质疑消息是误传，又有网民指鲸鲨是因为有游客用闪光灯，令牠应激下撞向玻璃晕倒，「去世」之说是谣言。

横琴长隆的鲸鲨已于2月18日因病死亡，但馆方一直未有向外公布。小红书
横琴长隆的鲸鲨已于2月18日因病死亡，但馆方一直未有向外公布。小红书
横琴长隆的鲸鲨已于2月18日因病死亡，但馆方一直未有向外公布。小红书
横琴长隆的鲸鲨已于2月18日因病死亡，但馆方一直未有向外公布。小红书

16日，横琴粤澳深度合作区经济发展局回应媒体查询，证实珠海长隆投资发展有限公司，有一头鲸鲨于2月18日因病死亡。

工作人员介绍，目前长隆方面已向该局提交了该鲸鲨病死的相关资料，经检查，目前鲸鲨馆在水质监测、饵料投喂等关键环节暂未发现异常，鲸鲨生活的日常记录完整，后续将持续关注鲸鲨的生活环境。

至于横琴长隆电话无人接听，经微信小程序查询，客服则指，目前鲸鲨馆正常展出，对于鲸鲨去世的消息，目前暂未有相关资讯。

据了解，鲸鲨是隶属于鲸鲨科鲸鲨属的唯一物种，生活于暖温性大洋海区的中上层，广泛分布于太平洋、印度洋和大西洋的热带和温带各海区。鲸鲨在《世界自然保护联盟（IUCN）濒危物种红色名录》中被列为濒危（EN），也被中国列为国家二级保护野生动物。

 

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