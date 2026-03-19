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南京大屠杀幸存者关舜华逝世 享寿101岁

即时中国
更新时间：14:53 2026-03-19 HKT
发布时间：14:53 2026-03-19 HKT

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆昨日（18日）发布消息，南京大屠杀幸存者关舜华女士与世长辞，享寿101岁。随着关女士的离世，目前经登记的在世幸存者人数仅余21位。

12岁亲历人间炼狱 叔父遭日军斩首

关舜华女士生于1925年，在1937年南京大屠杀发生时年仅12岁。她亲身经历了日军对南京城的猛烈轰炸，战争的残酷在其脑海中留下永不磨灭的烙印。

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南京大屠杀幸存者关舜华逝世，享寿101岁。
南京大屠杀幸存者关舜华逝世，享寿101岁。
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南京大屠杀幸存者关舜华逝世，享寿101岁。

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据关女士生前忆述，她的叔父关志春惨遭日军杀害并被斩首，家人悲痛万分地寻回其头颅。她曾形容，当年的日本兵是「拿刺刀杀小孩的机器」，会残忍地笑看孩童哭嚎。她指：「现在电视里演的日本人虽然是坏人，但好歹还是个人！我小时候看见的，不是人啊！」此番话语，深刻反映了战争为她带来的巨大创伤。

纪念馆方面对关舜华老人的离去表示沉痛哀悼，并呼吁世人铭记历史，珍视和平。

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