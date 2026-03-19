灰色产业？︱无性夫花钱买被爱 亲密抚触师收费贵过心理辅导

内地网络新兴一种「亲密抚触师」的服务，成为热门话题，有人质疑是擦边服务，业者则指是为成年人提供抚摸、拥抱，甚至使用羽毛等柔软工具，协助释放压力。有网民形容，这是「中年人花钱买被爱」的感觉。

签同意书列明接触范围

据公众号《拾遗》报道，「亲密抚触师」服务对象是成年人，以刺激触觉感官，来让客户减压放松。业界强调是「非性服务」。在正式开始抚触前，双方要签同意书，列明接触的范围、衣著和中止权利，严禁亲吻或任何性行为。

此外，客户在接受服务时，通常会戴上眼罩，以降低视觉干扰、专注感官体验。

亲密抚触师使用不同工具及手法，释放客户压力。微博

客户要先签同意书才可接受亲密抚触师服务。微博



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业者解释，「亲密抚触」与按摩不同，更重视情绪交流，在服务前，要先了解客户的压力与困境，承诺保密，再根据个人状态调整触碰方式。

据业界说法，单次服务价格从人民币千元至上万元不等，高门槛某种程度也筛选掉带有不当动机的客群。

有从业者分享案例指出，不少客户表面光鲜，实则长期处于情感匮乏状态。例如一名中年男性，长年陷于无性婚姻，对亲密接触几乎失去感知，在接受抚触服务后，情绪明显释放，甚至形容「像重新活过来」。

类似回馈并非个例。部分抚触师表示，客户在过程中出现流泪或大笑等情绪反应相当常见，显示其需求并非来自情欲，而是深层的情感连结与被接纳感。