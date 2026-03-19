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缅甸诈骗园？︱4中国人清迈被拐走 泰缅边境前成功跳车逃出

即时中国
更新时间：10:12 2026-03-19 HKT
发布时间：10:12 2026-03-19 HKT

4名中国人于缅泰边境，遭人口贩卖集团拐走，强行塞入皮卡车（港称：农夫车 ），在运往缅甸途中，1名男受害人趁机跳车，成功救出另外3人逃走报警。

距边境仅余500米

据红星新闻报道，泰国达府湄索县县长坎塔蓬表示，案发于3月9日晚间约9点30分左右，2男2女中国人在达府湄索县塔赛鲁阿街道2号村，距离缅泰边境的莫伊河约500米。

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白衣男逃出车后，夺力救出后座1男2女中国同胞。央视
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白衣男逃出车后，夺力救出后座1男2女中国同胞。央视
白衣男逃出车后，夺力救出后座1男2女中国同胞。央视
白衣男逃出车后，夺力救出后座1男2女中国同胞。央视

路口监控视讯显示，9日晚9点半左右，一辆白色农夫车，坐在副驾的中国男子突然推开车门跳下，然后冲向后门，企图开门救其他同伴。

司机发现后一度加速阻止，中国男子随即再跳回车上，成功拉开车门，让后座的1男2女也成功逃出。

附近民众听到异响也纷纷出门察看，司机见事败即弃车逃离。

4名中国人脱险后，向泰警表示，6日被人骗到泰国清迈，遭人口贩卖集团带往达府，打算卖到缅甸。

4人已被送往曼谷，由中国大使馆安排4人返回中国。

 

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