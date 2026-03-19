中国观察：「十五五」新华社政论 释放哪些讯息？

全国两会通过「十五五」（2026至2030年）规划后5天，官方新华社周二发表5300字的政论，为规划实施的目标、原则等作出具体的说明，包含不少重磅信号。

第一，传递「时不我待」的逼切感。政论指「从现在起，距离2035年基本实现社会主义现代化只有不到10年时间」，用了「只有」显示时间有点紧逼，并明言：「『十五五』关键时期必将推动事关中国式现代化全局的战略任务取得重大突破」，用了「必将」而非「争取」的字眼，显示了2030年要完成任务的决心。

第二，对外部变化及风险的警惕。政论形容「世界百年变局加速演进，和平、发展、安全、治理四大赤字越演越烈，地缘政治风险持续上升，世界经济动能疲弱。」这「四大赤字」于2022年的中共二十大报告首次完整提出，环顾当下俄乌、以巴、伊朗乱局，全球赤字确是越滚越大，会否延烧到中国本身，是「十五五」时期须谨慎应对的事情。

第三，对民众期望值提升的清醒认识。政论强调，实现全民共同富裕是中国式现代化的本质要求，也是「夯实党的执政根基的关键举措」，虽然经过持续努力，解决了绝对贫困问题，全面建成小康社会，但城乡区域发展和收入分配差距依然较大。人民对美好生活的向往总体上从「有没有」转向「好不好」，对品质生活、多元供给、个性化服务提出更高要求，一系列新问题、新矛盾随之显现。

进入智能时代，社会热议AI取代人类，政论对此表达关注，特别提到「在新一轮科技革命和产业变革影响下，传统行业用工需求萎缩，结构性就业矛盾凸显」以及「传统产业和新兴产业领域收入差距呈逐步拉大之势，对缩小收入差距提出新挑战」。

对于关注「十五五」以及内地未来发展的人士，这篇新华社长文值得细阅。

纪晓华