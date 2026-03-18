湖北男子用手机翻墙浏览TikTok与X被罚款

湖北省鄂州市一名男子本月8日因使用翻墙软件浏览海外短视频平台TikTok和海外的X（原Twitter），被该市梁子湖区公安局处以200元（人民币，下同）罚款。

湖北公安执法公开平台本月11日公布一份行政处罚决定书。文件显示，3月8日下午5时许，鄂州一名许姓男子在家中未经批准擅自使用一部荣耀手机，通过「Clash」软件进行国际联网，浏览并使用境外软件「TikTok」及「X」。

文件称，许某的行为已构成未经批准擅自进行国际联网，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第六条、第十四条之规定，决定给予许某处以警告并处罚款200元的行政处罚，并责令其停止联网。