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高市「台湾有事」言论︱2月游日中国人仅39.6万人次 香港游客同比增19.6%

即时中国
更新时间：18:35 2026-03-18 HKT
发布时间：18:35 2026-03-18 HKT

中日关系持续紧张未见缓和，日本旅游业继续受到冲击。日本国家旅游局周三（18日）公布最新数据，今年2月份来自中国大陆的访日游客为39.6万人次，与去年同期（同比）「插水」式大跌45.2%，是连续第三个月出现下滑。

与此同时，当月共有18个国家及地区的访日游客人数创下新高，包括美国、南韩及台湾。其中，来自南韩的游客大增28.2%，达到110万人次；而香港游客亦录得19.6%的增长。

游客在富士山下观赏樱花。新华社
游客在富士山下观赏樱花。新华社

18国家或地区游客创新高

外界分析指，自日本首相高市早苗去年11月发表「台湾有事」的言论后，中日关系迅速降温，北京随即呼吁民众谨慎赴日，导致内地游客大幅减少。

即将来临的3月下旬至4月日本樱花季，向来是吸引中国游客的黄金档期。日本传媒指出，中国游客减少的趋势可能仍将延续。

法新社报道，东京湾地区一间酒店透露，中国住客人数「自去年11月以来已减少一半」，预计3月和4月仍将进一步下降。不过，也有部分酒店表示，中日关系趋紧尚未对客源造成明显影响。

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