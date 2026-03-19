校园「午睡神器」︱外交部发言人毛宁变带货网红？ 一文睇清瞓晏觉四大益处︱有片

外交部发言人毛宁近日透过社交媒体，向全球介绍一款在内地校园普及的「午睡神器」——可折叠式桌椅，其「一键躺平」的设计，让学生能舒适地午睡，引发外界对午睡效益的广泛讨论。

「一键躺平」设计

有专家指出，适度的午睡对健康大有裨益，但同时强调，家长不应强迫不愿午睡的儿童就寝，因夜间的睡眠质素对其成长更为关键。

专家指出午睡益处

这款获毛宁推介的桌椅，能轻易从书桌模式转换为平躺睡床，有效解决了以往学生只能伏案而睡、影响脊椎健康的问题。事件引起社会对午睡价值的重新审视，综合内地专家及医学文献观点，午睡主要有以下四大益处：

恢复精力，缓解疲劳： 午饭过后人体容易感到疲倦，短暂的午睡能有效恢复精神，提升下午的工作及学习效率。 保护大脑，提高记忆： 午睡被视为大脑的「充电」过程。睡眠能让大脑皮层神经细胞得到休息，有助巩固记忆、激发创造力。 促进泪液分泌，保护视力： 闭眼入睡能让劳累了一上午的眼球睫状肌得到放松，有效防止视力下降；同时，泪腺会分泌泪水，滋润干涩的眼球。 调节情绪，纾缓压力： 午后小睡有助改善心情，降低紧张度，对缓解抑郁情绪及补充夜间睡眠不足均有正面作用。

夜间睡眠更重要

尽管午睡益处良多，但专家提醒，并非所有儿童都需要午睡，家长不应「一刀切」。若孩子在午间难以入睡，或午睡后导致夜晚入睡困难、作息推迟，则毋须强迫。相反，若孩子在午后明显出现疲态，或因过劳而在傍晚显得烦躁，则代表有午睡的生理需求。

有家长忧虑，不午睡会否影响发育。研究指出，儿童一天所需的总睡眠量会随年龄增长而减少。只要夜间睡眠时长达标且质素良好，即使没有午睡，亦属正常。生长激素的分泌高峰期与夜间的深层睡眠阶段密切相关，白天的短暂睡眠对其影响有限，故保证孩子有充足且优质的夜间睡眠，才是影响其成长的关键。

专家建议，若孩子有午睡习惯，时间宜定于中午12时至下午3时之间，时长以20至30分钟为佳，避免进入深度睡眠，以免睡醒后更感昏沉。为孩子建立规律作息，并在上午安排充足的户外活动，有助消耗体力，促进睡眠。

