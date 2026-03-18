儿童APP惊现4P色情广告 「宝宝巴士」被罚¥30万

内地知名儿童启蒙品牌「宝宝巴士（Baby Bus）」近日被多名家长指控，旗下儿童App中，出现4P色情成人广告内容，遭监管单位罚款30万元（人民币，下同），，并没收违法所得3.68元，引发外界对儿童平台内容审核机制的关注。

「没收违法所得3.68元」意外成热议

据《央视网》报道，调查指出，2025年3月，宝宝巴士与深圳一间资讯技术公司签署广告合作协议，将App广告位透过SDK接入第三方广告平台。在实际营运「宝宝巴士儿歌」App期间，未能即时审核合作方推送的广告内容。因此，一则内容涉及「三女共侍一夫」等露骨的广告，直接以开屏形式出现在儿童App中，引发家长投诉。

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结果，宝宝巴士股份有限公司遭福州市仓山区市监局处以30万元罚款，并没收违法所得3.68元。

事实上，早在2025年10月，就有多名家长反映该App频繁跳出不当广告，甚至点击后会导向擦边影片或不明应用程式。当时宝宝巴士相关负责人出面致歉，解释称广告由第三方平台接入，内部监管确实存在遗漏，并承诺已下架出现问题的第三方广告、升级技术增加了拦截功能。

法律界人士指出，相关行为已涉嫌违反《广告法》，其中明确规定广告不得含有淫秽、色情等内容，且平台作为广告发布者，应建立完整审核机制，确保内容合法合规。

专家也提醒，若民众发现类似违规广告，可向平台检举要求下架，或向市场监管部门反映，以保障未成年使用者的使用环境。

对于此事，除了愤怒的家长炮轰投诉外，不少网民对「没收违法所得3.68元」进行热议，有人提出是否少了一个「亿」字，似乎大众对于宝宝巴士才因此赚3.68元感到意外，质疑这是否开玩笑。