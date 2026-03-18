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针孔水｜吉林男网购一箱蒸馏水 饮后心跳加速疑遭人掉包｜有片

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更新时间：11:10 2026-03-18 HKT
发布时间：11:07 2026-03-18 HKT

吉林四平市发生一宗离奇事件。一名白姓市民早前透过外卖平台购买一箱纯净水（蒸馏水），饮用近半后竟越喝越渴，更出现心跳加速等症状。他其后检查发现，全箱12瓶樽装水均有可疑针孔，用力挤压更有水柱喷出，怀疑饮品在运送途中遭人「掉包」，目前已报警求助。

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事发于3月16日，该名白姓男子称，他在饮用了5瓶购自外卖平台的蒸馏水后，感到口干舌燥、心跳加快，但口渴感未有纾缓，遂察觉有异。经仔细检查，他惊见箱内全部12瓶水的瓶身，均有细微针孔。

白先生发现问题后，立即向当地的食品及药物监管部门投诉。经当局核查，涉事商家并无该批次饮用水的入货记录，商品溯源系统亦显示该店舖从未购入此批次产品，令事件更添悬疑。

白先生怀疑饮用水在送递过程中遭人更换，已收集相关证据并向警方报案。他表示，希望能有鉴定机构以公益形式介入，对问题水质进行专业检验，以查明真相。

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