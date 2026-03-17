「放蛇」港珠澳低价团︱揭「不购物不让走」 深圳盐田文旅局调查

内媒近日趁「3.15消费者权益日」，卧底深圳市恒升国际旅行社有限公司盐田分公司推出的「380元（人民币，下同）港珠澳五日四晚游」，发现涉嫌存在持续推销产品、强制购物等问题。深圳市盐田区文旅局工作人员16日称，已到涉事企业走访调查，售后和调解工作正在展开。

3月8日至12日，内地「极目新闻」以游客身份报名「380元港珠澳五日四晚游」，发现低价旅游以老年人为主，大部分时间在购物店打转，甚至出现过店铺的保安不让游客自由走出购物店，只因「导游还没说可以走」。因「不买不让走」，部分老年人购买了千元以上的药品。有3位中年团员结伴出行，其中一天，他们就在购物店共花费了约1万元。

因为消费达不到预期，一名导游在大巴上发火，暗示不买要继续带著逛购物店，称是合作的商家要求她「补点」，也就是继续逛购物店，直到游客购买的金额让人满意。

有两名老人表示，自己已交了超过1000元/人的费用，并提前向旅行团说明此行不想购物，只想游玩一下港澳，却被旅行团领队当面呛问：「你还想不想吃饭？」