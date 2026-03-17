中科院删「歼-20之父」杨伟院士简历 曾任中航工业副总经理

再有军工专家被除名！中国科学院官网近日更新「院士信息」，其中已找不到有「歼20战机之父」之称的杨伟院士的名字及简历。杨伟曾任中国航空工业集团有限公司（下称中航工业）副总经理，去年1月被免职。

内地微信公号「知社」报道，中科院官网已经无法检索到杨伟院士的简历信息。

杨伟有「歼20战机之父」之称。中新社

63岁的杨伟，是飞机设计专家，1985年从西北工业大学飞机系毕业后，便进入中航工业成都飞机设计研究所飞行控制设计研究室工作，主要任务是研发飞行控制相关系统。

1998年，35岁的杨伟受型号总设计师宋文骢的委托，全面主持歼10战机的设计优化工作。2001年1月，被任命为总设计师兼常务副所长。2003年12月，杨伟主持设计的歼-10双座飞机如期成功研制、实现首飞。2005年，出任航空工业成都所所长。

2011年1月，杨伟负责研发的第五代隐形战机歼-20首飞成功。2017年11月，杨伟当选中国科学院院士，2021年当选中国科协第十届全国委员会副主席，2022年当选中共二十大代表。

另外，全国两会后「首虎」现身。中央纪委国家监委网站17日公布，甘肃省委常委、副省长雷思维涉嫌严重违纪违法受查，成为今年以来官方通报调查的第14名中管干部。