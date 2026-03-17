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铁骑士顾住玩电话追尾撞飞轮椅翁 网民：这手机最少值十万︱有片

即时中国
更新时间：18:15 2026-03-17 HKT
发布时间：18:15 2026-03-17 HKT

开车玩手机会累人累己！网络疯传一条运动相机片，有铁骑士驾驶时多次低头拨弄手机，结果直撞前方的电动轮椅，将椅上老翁撞至反转。网民纷纷指责司机害人，「不是富二代，肯定赔到倾家荡产」。

时速约45公里

网上热传的影片，由是肇事电单车司机的运动相机拍下，发生时间与地点未明。

影片可见，铁骑士在一条毕直马路行驶，车速约40-45公里时速，不算太快，但车头则横置了一部手机，司机在行驶时多次低头观看，及用左手操作电话。

由于司机分神看电话，未有留意路况，电单车最后将正于马路中央前行的电动轮椅，追尾撞飞，轮椅上的老翁被抛出马路上，不省人事。而路面当时尚有一辆电动轮椅在行驶。

目前，未有当地警方通报，未知伤亡情况。

网民纷纷留言，指责司机，「手机好好玩？」、「这下摩托赔没了」、「扶一下都能赔没了，何况这样撞」、「这个手机值十几万」、「看手机还不减速」、「保险也不够赔」、「盲人就不应该上路」、「眼瞎，这大马路能见度一公里」。

也有网民认为，即使司机要负主要责任，但被撞老翁本身也很有问题，「电动轮椅为何走机动车道」。

 

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