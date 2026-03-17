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影后刘晓庆北京2000呎豪宅涉僭建 遭勒令强拆拖足半年多

即时中国
更新时间：17:20 2026-03-17 HKT
发布时间：17:20 2026-03-17 HKT

现年75岁的资深影星刘晓庆，其名下位于北京昌平区的「玫瑰园」别墅，近日被爆出存在严重违法扩建（俗称「僭建」）问题，事件引发舆论热议。据举报人出示的官方文件显示，当局早于2025年8月已向刘晓庆发出《限期拆除决定书》，惟至今拆卸工作仍未有实质进展。

扩建逾2000呎 邻居多次投诉

据爆料人指，涉事的玫瑰园别墅为刘晓庆自2003年起长期居住的住所。该别墅被指擅自进行大规模扩建，地上及地下的违建面积累计超过200平方米（约2150呎），严重影响周边社区，已引发邻居及业主多次投诉及举报。

相关新闻：影后刘晓庆卷瞒税风波 税务部门核查结果出炉

被指借故拖延 当局屡次沟通无效

文件显示，昌平区沙河镇政府经现场勘查及向规划自然资源部门查询后，确认该别墅存在违法建设情况，并于2025年8月29日向涉事业主发出限期拆除令。

然而，举报人称，执法人员曾多次上门就拆除事宜进行沟通，但刘晓庆方面屡次以「不在国内」或「在外工作」等理由推搪拖延，至今仍未履行拆除要求。

截至目前，相关的拆卸工作未有任何公开进展，刘晓庆本人及其工作室亦暂未就事件作出任何公开回应。事件的后续处理及拆除流程，将持续受到外界关注。
 

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