江苏B女扭计哥哥「搞唔掂」痛哭 网民：谁带小孩谁崩溃︱有片

江苏近日有小兄长，因数个月大的妹妹不肯吃奶嘴，疯狂扭计哭喊找妈妈，独自照顾胞妹的小兄长手足无措下，情绪崩溃也痛哭起来，凄厉哭声完全盖过小妹妹。影片成为网络热话，在欣赏爱护妹妹同时，也感慨许多双职家庭，父母被逼独留子女在家的无奈。

妹妹拒食奶嘴

据该条在网上热传的闭路电视影片，江苏13日晚上7时许，一名约5、6岁的男童，因父亲出外摆摊、母亲又要协助送货，家中只余他一人照顾数个月大的妹妹。



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妹妹疑因饿醒找妈妈，不断哭喊，小兄长于是试图给她喂奶嘴止哭，不过妹妹却不领情，拒绝食奶嘴，只管不停的扭计。

小兄长手足无措下，情绪也激动起来，不断哭著哄妹妹，希望她停止哭闹，不过，妹妹始终未有停下来，令小兄长更崩溃，哭得较妹妹还凄凉。

网民留意到，小兄长虽然被妹妹折磨得大哭，但全程仍抱著妹妹，温柔的轻拍安抚。

影片最后，小兄长母亲赶回家，抱起女儿后，女婴即认得母亲，停止哭闹，令小兄长更感委屈，用被盖著头说已抱了妹妹半小时仍然无效，但母亲回来「为什么你（妹妹）就不哭啦」，令母亲也赶紧安慰儿子。



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网民：老大也只是个孩子啊

网民纷纷留言给小兄长鼓励，「兄长边哭边轻轻拍妹妹，看著很暖心」、「小兄长已做得很好了」、「老大也只是个孩子啊」、「儿的哭声对他人情绪杀伤力极大」、「我为什么会笑出眼泪」、「可怜的大娃」。

也有网民批评，「父母真心大，二个齐外出」、「谁带小孩谁崩溃」、「果然让男人照顾孩子绝对就不生二胎了」、「生生生，就知道生」、「父母一个摆摊一个送货还生二胎」、「无能力照顾孩子的父母，偏偏还生了二胎」。