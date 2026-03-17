中国观察：3．15力度不减 稳经济不护短

前日是3．15国际消费者权益日，内地从中央到地方掀起强大舆论监督浪潮，曝光一批侵害消费者权益的企业乱象，监管部门随即跟进执法、从严查处。值得关注的是，此番监督力度丝毫未因「稳经济、保企业」而减弱，声势甚至比往年更大。

当前内地经济正处于持续恢复关键期，社会上不乏「为稳增长应放松监管」的声音，但今年3．15用行动打破这一误区：曝光不手软、监管不缺位、执法不姑息，覆盖食品、医美、网络服务等多个民生领域，直指虚假宣传、价格欺诈、安全隐患等顽疾。中央媒体旗帜鲜明揭短亮丑，地方部门快速核查处置。

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这力度不减的3．15显示，「保经济亅不是保护落后产能与违规经营，「保企业亅更不是纵容损害消费者利益的行为。放纵市场乱象，只会透支消费信心、扭曲公平竞争，最终损害营商环境与长远经济增长。惟有以零容忍态度整治违规，才能让守法企业获得公平空间，让民众敢消费、愿消费，为经济恢复注入持久动力。

今年政府工作报告就明确将大力提振消费列为首要任务，提出深入实施提振消费专项行动，强化消费者权益保护，着力营造安全放心的消费环境，并以优化消费环境3年行动为抓手，打通制约消费的瓶颈。

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事实证明，严监管与稳增长可以并行不悖。3．15曝光与执法，既是对违规企业的警示，也是对行业生态的净化，更是对消费者信心的保障。一个以消费者为中心、规则透明、监管有力的市场，才会吸引更多企业长期投资、安心经营。当然，媒体报道揭示的问题并非是对企业的「终极宣判」，涉事企业也应有充分辩解申诉的机会，这样才是健康的市场环境。

纪晓华