无线键鼠被指有潜藏危机 国安部揭「隔空窃密」3套路

无线键盘、无线滑鼠是桌面电脑最普遍设备，但原来也有泄露机密讯息风险。国家安全部16日发文，指窃密者可通过多种手段，利用无线键鼠实现「隔空取物」式窃密，对信息安全构成威胁。

国家安全部微信公众号16日文章指，无线键鼠可以通过多种手段，实现盗窃信息的目的：

空中信号「裸奔传输」。市面部分无线键鼠采用非加密传输协议，用户每次按键输入和滑鼠点击，都会以明文形式通过无线电波「裸奔」在空气中。窃密者仅需一台普通USB射频接收器，即可捕获并还原这些信号，令用户输入内容及操作一览无遗。 恶意设备「潜伏接入」。别有用心的人员可对无线滑鼠的接收器，改造成为「硬体木马」。一旦被插入涉密信息系统或关键部位的电脑USB接口，将会伪装成合法外设骗过系统认证，在后台静默执行恶意代码，开启远程控制与数据窃取的「后门」。 休眠状态「暗度陈仓」。为延长续航，多数无线滑鼠会在长时间无操作时，自动进入休眠模式。而设备从休眠状态唤醒、重新与接收器建立连接的过程中可能存在安全隐患。窃密者可能利用这一时机，伪造合法配对信号，诱使无线滑鼠与其窃密设备即时配对，实现点对点的「隔空索密」。



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文章提醒，要确保信息安全，需要设立三重防护