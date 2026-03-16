电鸡著火骑手不知烧「后栏」 义勇行家极速追截救人︱有片

电动单车（电鸡）在内地起火时有所闻。山东有外卖骑手在驾驶「电鸡」送货途中，车尾起火燃著骑手背部衣服，但司机却懵然不知，幸有好心行家离远发现后，极速追赶响号，追截起火骑手，及时协助对方将正在燃烧的衣服脱掉扑熄。

不断催促脱掉著火衫

网上流传一条惊险救火人的影片。3月13日，山东淄博外卖骑手许先生，在工作途中，看见远处有行家车尾似在起火冒烟，初初未肯定是「电鸡」著火，「还以为是特效」，但距离拉近点后发现不妥，该行家的车尾真的起火，但对方却浑然不知，继续驾车。

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许先生见行家的背部衣服已经被燃著，由于当地气温寒冷，骑手穿著多件衣服保温，一时未感觉到「后栏」被烧，加上戴著头盔开车，又未听到许先生不断响咹及呼叫。

许先生加速追赶，成功截下起火行家后，许先生即不断催促司机赶快脱下多件著火或被烧穿的外套，又叫行家躺在地上压熄火焰。

许先生确定起火骑手无大碍后，又赶忙提醒其他行家及路人，不要走近起火「电鸡」，以免危险。

网民纷纷称赞许先生神勇之余，也奇怪涉事司机完全察觉不到车尾起大火，甚至有人质疑是摆拍，「越开越暖和还以为是气血好起来了」、「现在的衣服都是塑料，要著火真是哎」、「这大哥是真不觉得烫阿」、「老哥估计以为今天的太阳真热啊」、「百分之一百是在拍视讯，没有那个人傻到火然烧那么大，背上没感觉，电瓶车后视镜看不到。」。