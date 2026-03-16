电鸡著火骑手不知烧「后栏」 义勇行家极速追截救人︱有片
更新时间：18:15 2026-03-16 HKT
发布时间：18:15 2026-03-16 HKT
发布时间：18:15 2026-03-16 HKT
电动单车（电鸡）在内地起火时有所闻。山东有外卖骑手在驾驶「电鸡」送货途中，车尾起火燃著骑手背部衣服，但司机却懵然不知，幸有好心行家离远发现后，极速追赶响号，追截起火骑手，及时协助对方将正在燃烧的衣服脱掉扑熄。
不断催促脱掉著火衫
网上流传一条惊险救火人的影片。3月13日，山东淄博外卖骑手许先生，在工作途中，看见远处有行家车尾似在起火冒烟，初初未肯定是「电鸡」著火，「还以为是特效」，但距离拉近点后发现不妥，该行家的车尾真的起火，但对方却浑然不知，继续驾车。
相关新闻：幼童遭饼干哽喉面色泛紫 美团车手弃单勇救逃鬼门关︱有片
许先生见行家的背部衣服已经被燃著，由于当地气温寒冷，骑手穿著多件衣服保温，一时未感觉到「后栏」被烧，加上戴著头盔开车，又未听到许先生不断响咹及呼叫。
许先生加速追赶，成功截下起火行家后，许先生即不断催促司机赶快脱下多件著火或被烧穿的外套，又叫行家躺在地上压熄火焰。
许先生确定起火骑手无大碍后，又赶忙提醒其他行家及路人，不要走近起火「电鸡」，以免危险。
网民纷纷称赞许先生神勇之余，也奇怪涉事司机完全察觉不到车尾起大火，甚至有人质疑是摆拍，「越开越暖和还以为是气血好起来了」、「现在的衣服都是塑料，要著火真是哎」、「这大哥是真不觉得烫阿」、「老哥估计以为今天的太阳真热啊」、「百分之一百是在拍视讯，没有那个人傻到火然烧那么大，背上没感觉，电瓶车后视镜看不到。」。
最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
2026-03-15 17:35 HKT
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
2026-03-15 15:31 HKT
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
2026-03-15 18:02 HKT