Seedance 2.0︱荷里活、迪士尼投诉 字节跳动刹停全球发布
更新时间：12:04 2026-03-15 HKT
发布时间：12:04 2026-03-15 HKT
发布时间：12:04 2026-03-15 HKT
字节跳动曾遭荷里活、迪士尼投诉侵权的影片生成AI「Seedance 2.0」，据美国媒体指，已暂停全球发布。
美媒「The Information」引述两名消息人士指，已在中国上线一个多月的「Seedance 2.0」，因使用了有版权的素材，被迪士尼、派拉蒙旗下公司投诉及发出停止侵权通知书。
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上述消息人士指，字节跳动已暂时停止在其他地区发布「Seedance 2.0」。
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「Seedance 2.0」可以仅靠文字指令，生成最长15秒的影片。「Seedance 2.0」生成的一段毕彼特（Brad Pitt）与汤告鲁斯（Tom Cruise）在城市桥梁废墟上激烈对决的影片，显得非常逼真，迅速引发荷里活强烈反弹。
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