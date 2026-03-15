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Seedance 2.0︱荷里活、迪士尼投诉　字节跳动刹停全球发布

即时中国
更新时间：12:04 2026-03-15 HKT
发布时间：12:04 2026-03-15 HKT

字节跳动曾遭荷里活、迪士尼投诉侵权的影片生成AI「Seedance 2.0」，据美国媒体指，已暂停全球发布。

美媒「The Information」引述两名消息人士指，已在中国上线一个多月的「Seedance 2.0」，因使用了有版权的素材，被迪士尼、派拉蒙旗下公司投诉及发出停止侵权通知书。

相关新闻：Seedance 2.0︱AI生成毕彼特汤告鲁斯对打 荷里活斥侵权

上述消息人士指，字节跳动已暂时停止在其他地区发布「Seedance 2.0」。

相关新闻：Seedance2.0｜AI生成逼真港产片式《龙珠》 真人素材应用煞停

「Seedance 2.0」可以仅靠文字指令，生成最长15秒的影片。「Seedance 2.0」生成的一段毕彼特（Brad Pitt）与汤告鲁斯（Tom Cruise）在城市桥梁废墟上激烈对决的影片，显得非常逼真，迅速引发荷里活强烈反弹。

 

 
 

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