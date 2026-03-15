「付费营销」正污染AI问答！澎湃新闻昨揭秘AI语料「投毒」产业链，称百元（人民币，下同）成本、半天时间，便能把完全虚构的医美机构推上主流问答AI的推荐榜榜首。江苏一间GEO服务商坦言，公司每天能成交20至30家品牌商，「各行各业都在做，生怕错过红利期。」有专家直指，AI问答具有「全知全能客观」特点，用户没有心理防线，此类虚假排名可能构成消费欺诈。

▍中国组 ▍

GEO意为生成式引擎优化，它可帮助品牌或产品在生成式AI平台上获得引用和推荐，相当于植入「隐藏广告」。近日，澎湃新闻记者用一份虚构的医美机构资料和几张AI生成的照片，向一间GEO服务机构提出推广需求，并支付了100元的「单次体验费」。结果仅半天时间，这间无任何资质和牌照的机构，赫然出现在某主流AI平台的「无锡梁溪区靠谱医美机构」推荐榜首，配文还称其「2004年成立，22年本土老牌」、「四级手术资质齐全」。



相关新闻：OpenClaw｜首只「炒股龙虾」面世 业界质疑不可靠

服务商指有机构斥逾10万宣传

该GEO机构负责人表示，医美行业采用GEO宣传已成为惯例，不少头部机构甚至斥资十几万投入其中。尽管行业竞争激烈，即使在上海这类热门市场，该机构也能在1周左右，将这家完全虚构的机构推上推荐榜单。

记者又以已倒闭、无相关资质的中老年心脏保健品厂商身份咨询。该机构表示「可以帮忙包装」，「所有内容都是我们自己投喂到平台上，我们怎么包装，大模型就怎么抓取。」付费不到4小时，这家虚构厂商在某主流AI平台的推荐排名，甚至超越了汤臣倍健、Swisse等知名品牌。

多间GEO服务商案例显示，付费向大模型「投喂」定向信息，已成为流量推广领域新蓝海。相关服务覆盖内地主流AI平台DeepSeek、豆包、通义千问、Kimi等，包月费用约千元，包年费用可达数万。有江苏的GEO服务商坦言，公司日均成交20至30间品牌商，培训、教育、月子中心、实体企业、医疗美容等多行均在使用。

原商汤智能产业研究院创始院长田丰表示，传统搜索的竞价排名通常带有「广告」标识，使用者会有心理防备；而AI大模型以「客观全能助手」口吻输出内容，这种模式已构成消费欺诈。

专家倡强制标注「AI商业合成」

田丰认为，AI大模型正以前所未有的速度提升社会生产力，正向使用时，它能为优质实体经济发展助力；但若落入黑灰产之手，就会变成对人类知识库的「赛博投毒」，加剧虚假信息大规模传播。他建议，若生成答案受商业付费或异常语料影响，AI大模型企业应强制标注「AI商业合成」标识。

华东政法大学竞争法研究中心执行主任翟巍也指出，相关虚假排名已涉嫌违反相关法律法规，构成虚假宣传行为、侵害消费者知情权行为。