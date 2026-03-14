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中远海运暂停营运巴尔博亚港 巴拿马吁重启

即时中国
更新时间：16:00 2026-03-14 HKT
发布时间：16:00 2026-03-14 HKT

中美在巴拿马运河战略影响力的角力持续升温。中国航运巨头中远海运集团（COSCO）近日突然暂停在巴拿马太平洋岸主要港口巴尔博亚港（Balboa Port）的营运，巴拿马政府上周五（13日）紧急公开呼吁，促请中远海运重新考虑其决定。事件被外界视为在美国与中国争夺巴拿马运河控制权的背景下，最新的博弈发展。

中远突停运 巴国感意外

据巴拿马当地媒体10日报道，中远海运已暂停在巴尔博亚港的营运，但未有说明暂停的原因，亦未透露此举属暂时性抑或永久性。

巴拿马运河事务部长伊卡萨（Jose Ramon Icaza）对法新社表示，对中远海运的决定「感到有点意外」，并强调中远的货运量对巴拿马至关重要，占巴尔博亚港总货运量约4%，「是相当大的业务量」，因此希望对方能重启在该港口的营运。

事件的导火线，被指与巴拿马最高法院今年1月的一项裁决有关。当时，法院裁定香港长和集团旗下「巴拿马港口公司」所持有的港口特许经营合约「违宪」。其后，巴拿马政府于2月正式接管该港口，并暂时交由航运巨头马士基（Maersk）及地中海航运（MSC）营运。

在法院作出裁决后，中国曾表明将采取反制措施。值得注意的是，就在中远海运暂停营运消息传出前夕，中国交通运输部及发改委均公告，曾分别约谈马士基及地中海航运的负责人。

巴拿马近期已成为中美两国地缘政治博弈的漩涡中心。美国前总统特朗普去年曾指控中国已有效掌控该条全长80公里的战略水道，但巴拿马政府持续否认。

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