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F1大奖赛上海登场 周边酒店预订翻倍

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更新时间：08:58 2026-03-14 HKT
发布时间：08:58 2026-03-14 HKT

F1中国大奖赛昨在上海开赛，上海媒体披露，现场观众总数预计达23万人次，其中外省市占比74%、境外观众占比14%，强力带动当地餐饮、娱乐、交通、住宿、旅游等全链条消费需求。携程平台数据显示，赛事期间，赛场周边3公里范围内酒店预订量激增125%。

门票全售罄 料23万人次观赛

2026 F1中国大奖赛昨日至明日在上海国际赛车场举行，全球11个顶尖车队、22名车手、2000多名车队成员参赛。所有档次门票全数售罄，无论是售价高达42800元（人民币，下同）的围场票，还是12900元的铂金票，均显示无余票。

《解放日报》报道，上海嘉定喜来登酒店、嘉定凯悦酒店等周边多间高端酒店，在决赛前夕包括总统套房在内的所有房型，均已订满。

为放大赛事效应，上海同步推出多项联动活动：嘉定区启动上海汽车文化节，联动景区、酒店民宿、银行商户推出专属优惠，让赛事门票变身「嘉定通行证」；春秋旅游则针对港澳及东南亚客源，推出「门票+酒店+专属巴士」一站式观赛产品。

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