Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文坛地震｜30作家涉抄袭仍沉默 86岁杨本芬坦承剽窃网民反力挺

即时中国
更新时间：08:37 2026-03-14 HKT
发布时间：08:36 2026-03-14 HKT

知名作家贾平凹、蒋方舟、杨本芬等逾30人被点名涉嫌抄袭，牵涉内地文坛老中青。凭借《秋园》获奖的86岁素人作家杨本芬早前承认抄袭，发文致歉，惟绝大部分作家未作回应。「鉴抄」博主质疑，一本书从写作到出版、获奖经过很多人和环节，如今出版行业「集体沉默」，「由一个80多岁的老人道歉不够公平」。上海某出版社资深编辑向《星岛》坦言，业内采「作者负责制」，文学图书出版前，出版社方面通常不会查重。

内地博主「抒情的森林」上月发布多张「鉴定抄袭」对比图，显示杨本芬4部出版作品，多处文段分别与王朔的《我是你爸爸》、朱自清的《荷塘月色》、霍达的《穆斯林的葬礼》、余华的《在细雨中呼喊》、约翰·格里森姆的《超级说客》内容重合。

事件引起争议，现年86岁的杨本芬发表长文道歉，承认抄袭。她称自己60岁才开始写作，未受过正规文学教育，写作时会借用平时抄下的好词好句。起初自己并未以发表为目的写作，在意外获得出版机会后，已对部分文字作了修改，「但有些借用的语句已经遗忘」，「现在我明白，一个作家是不能用别人文字的，哪怕一句也不行」。

贾平凹蒋方舟等「上榜」

杨本芬80岁时出版首部文学作品《秋园》，讲述其离世母亲的坎坷人生，获得年度豆瓣图书排行榜「中国文学」第2名，被誉为女性版《活着》。

2024年10月至今，该「鉴抄」博主持续点名作家抄袭，牵涉横跨文坛老中青三代，除杨本芬外，还包括贾平凹、蒋方舟、傅真、殳俏、王火等30多人。他曾直指，贾平凹小说《美穴地》与冰心散文《往事》存在「异曲同工之妙」；一句频频被收录为「蒋方舟语录」的海洋描写，实际出自加缪之手等，然而多数涉事者都选择沉默以对。今次杨本芬直面「抄袭」的坦荡态度及其励志经历，引发不少网友的共情甚至「力挺」。

「一本书从写作、编辑、出版、获奖经手了很多人和环节，最后由一个80多岁的老人站在台前面对所有，这不够公平」。鉴抄博主对内地澎湃新闻说。他质疑为何生产文学作品的各方呈现出一种「集体沉默」，而被指涉嫌抄袭的作者依然活跃在公众视野中，作品依然在发行、流通。

出版社采作者负责制不审核

《秋园》一书的编辑颜真告诉《澎湃新闻》，通常出版社编辑默认作者不会抄袭，因为所签合同中会有「文责自负」条款。

上海某出版社资深编辑也向《星岛》坦言，与学术期刊不同，通常图书出版前出版社方面并不会有查重环节，「是作者负责制，人家找过来就下架」。

华东政法大学传播法研究中心主任彭桂兵对澎拜新闻表示，此类争议较难上升至法律层面，依据内地著作权法，认定存在「剽窃」需由被侵权人提起诉讼，这也成为多数被「鉴抄」的作家选择沉默的原因之一。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
19小时前
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
15小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜美军加油机伊拉克坠毁酿6死 特朗普：下周猛烈空袭伊朗｜持续更新
即时国际
1小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
14小时前
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
15小时前
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
商业创科
4小时前
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
影视圈
17小时前
聋哑女陈美华(左)争公屋业权获判胜诉拥38%业权，女保安萧荣娟须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费。
02:17
聋哑女陈美华争公屋业权胜诉 获判拥38%业权 女保安须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费
社会
17小时前
黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差
黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差
影视圈
23小时前
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
影视圈
15小时前