文坛地震｜30作家涉抄袭仍沉默 86岁杨本芬坦承剽窃网民反力挺

知名作家贾平凹、蒋方舟、杨本芬等逾30人被点名涉嫌抄袭，牵涉内地文坛老中青。凭借《秋园》获奖的86岁素人作家杨本芬早前承认抄袭，发文致歉，惟绝大部分作家未作回应。「鉴抄」博主质疑，一本书从写作到出版、获奖经过很多人和环节，如今出版行业「集体沉默」，「由一个80多岁的老人道歉不够公平」。上海某出版社资深编辑向《星岛》坦言，业内采「作者负责制」，文学图书出版前，出版社方面通常不会查重。

内地博主「抒情的森林」上月发布多张「鉴定抄袭」对比图，显示杨本芬4部出版作品，多处文段分别与王朔的《我是你爸爸》、朱自清的《荷塘月色》、霍达的《穆斯林的葬礼》、余华的《在细雨中呼喊》、约翰·格里森姆的《超级说客》内容重合。

事件引起争议，现年86岁的杨本芬发表长文道歉，承认抄袭。她称自己60岁才开始写作，未受过正规文学教育，写作时会借用平时抄下的好词好句。起初自己并未以发表为目的写作，在意外获得出版机会后，已对部分文字作了修改，「但有些借用的语句已经遗忘」，「现在我明白，一个作家是不能用别人文字的，哪怕一句也不行」。

贾平凹蒋方舟等「上榜」

杨本芬80岁时出版首部文学作品《秋园》，讲述其离世母亲的坎坷人生，获得年度豆瓣图书排行榜「中国文学」第2名，被誉为女性版《活着》。

2024年10月至今，该「鉴抄」博主持续点名作家抄袭，牵涉横跨文坛老中青三代，除杨本芬外，还包括贾平凹、蒋方舟、傅真、殳俏、王火等30多人。他曾直指，贾平凹小说《美穴地》与冰心散文《往事》存在「异曲同工之妙」；一句频频被收录为「蒋方舟语录」的海洋描写，实际出自加缪之手等，然而多数涉事者都选择沉默以对。今次杨本芬直面「抄袭」的坦荡态度及其励志经历，引发不少网友的共情甚至「力挺」。

「一本书从写作、编辑、出版、获奖经手了很多人和环节，最后由一个80多岁的老人站在台前面对所有，这不够公平」。鉴抄博主对内地澎湃新闻说。他质疑为何生产文学作品的各方呈现出一种「集体沉默」，而被指涉嫌抄袭的作者依然活跃在公众视野中，作品依然在发行、流通。

出版社采作者负责制不审核

《秋园》一书的编辑颜真告诉《澎湃新闻》，通常出版社编辑默认作者不会抄袭，因为所签合同中会有「文责自负」条款。

上海某出版社资深编辑也向《星岛》坦言，与学术期刊不同，通常图书出版前出版社方面并不会有查重环节，「是作者负责制，人家找过来就下架」。

华东政法大学传播法研究中心主任彭桂兵对澎拜新闻表示，此类争议较难上升至法律层面，依据内地著作权法，认定存在「剽窃」需由被侵权人提起诉讼，这也成为多数被「鉴抄」的作家选择沉默的原因之一。