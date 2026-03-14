活用利是钱｜江西12岁女童租文具店创业 日薪百元聘母亲打工｜有片

内地一名年仅12岁的女童，因有感银行储蓄利息过低，竟运用多年来储下的利是钱（压岁钱），在学校门外租下一间文具店做生意，并聘用自己的母亲担任店员，每日支付100元人民币作薪金，其商业头脑与实践能力，引起网民热议。

分工明确 女任老板母当店员

在江西九江，就读小学六年级的李悦（化名）今年农历新年后，如常到银行存入利是钱。当她了解到存款利息偏低后，便向母亲欧阳燕提出疑问：「利息这么低，有没有其他方式可以赚钱？」

从事家庭教育相关工作的欧阳燕，借此机会向女儿解释，除了银行储蓄，做生意、投资亦是赚钱的途径。李悦听罢，随即大胆提出决定：「我想从银行取出一部分钱，拿来做生意。」

母女二人经过商讨后，李悦最终决定动用多年积蓄，斥资共44,100元人民币（包括租金、货品转让费及按金），租下其就读小学对面的一间文具店。

店舖开业后，母女俩分工明确。由女儿李悦担当「老板」角色，全权负责与供应商洽谈、决定货品定价及整体经营策略；母亲欧阳燕则「打工」，专责店内日常销售工作。欧阳燕透露，当有供应商想直接与她洽谈合作时，她都会请对方直接与女儿商讨，并强调：「她是老板，我只给她打工。」

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亲自洽谈业务 显露商业触觉

这位「小老板」亦展现出过人的商业触觉。据报，在一次与供应商的价格谈判中，李悦曾直言：「你进价这么高，我还要出电费、人工费，最后等于帮你们打工了，我不想跟你合作了。」其思路之清晰，令供应商刮目相看。

为平衡学业与生意，李悦发现亲自外出入货相当耗时，于是调整经营策略，将重点逐渐转向烤肠、冷饮及鲜榨果汁等产品，因该类货品可由业务员直接送货到店，大大节省时间。她每天放学后，会先到店内完成功课，再处理店务，一直忙至晚上八时许。

母亲欧阳燕表示，此举旨在从小培养女儿的「财商」，让她逐步理解需求、预算和规划等理财概念，从实践中学习。