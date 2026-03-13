Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

认定华电池材料无碍美产业 美国推翻征收高额关税决定

美国国际贸易委员会（ITC）周四（12日）作出最终裁决，认定从中国进口的电池关键材料——石墨阳极材料，并未对美国本土相关产业的建立构成实质性阻碍，因此决定不会对该等产品征收高额关税。此举推翻了美国商务部早前的反倾销及反补贴建议。

美国国际贸易委员会在声明中指出，经过调查后，委员会以二比一的投票结果，对中国制的活性阳极材料（Active Anode Material）作出否定性裁决。基于此裁决，美国商务部将不会针对此类中国进口产品发布反倾销或反补贴税令。

石墨是锂离子电池最主要的活性阳极材料，对电动车及储能系统的发展至关重要，而中国在全球石墨加工领域占据主导地位。

今年2月，美国商务部完成初步调查后，曾指控中国生产商涉嫌获得不公平补贴及存在倾销行为，一度宣布计划对相关产品征收高达160.32%至169.58%的惩罚性关税。如今国际贸易委员会的最终裁决，意味著此项关税将不会落实。

