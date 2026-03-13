Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新型骗局｜女子一天收3个「尿袋」快递 幸没连上否则可能中招

更新时间：10:39 2026-03-13 HKT
发布时间：10:37 2026-03-13 HKT

一名李姓女子近日向内媒《齐鲁晚报》反映，她突然收到了三个来路不明的充电宝（行动电源，港俗称「尿袋」）快递，怀疑自己遇上了新型诈骗，目前已将物品交由警方处理。

疑充电宝病毒诈骗

据李女士所述，她于3月9日当天陆续收到三个独立的快递包裹，内有三个一模一样的充电宝。快递单上的寄件人为一名黄姓男子，而收件人资讯——包括她的住址和电话——都完全准确。在询问家人确认无人下单后，李女士上网查询，发现有网友分享过类似的「充电宝病毒诈骗」经历，这让她警觉起来。

出于对潜在风险的担忧，李女士始终没有使用这三个充电宝，并在11日早上将它们交到了当地派出所。警方表示，确实存在利用充电宝进行诈骗的案例，但李女士收到的这些是否为问题产品，还需要专业的技术检测才能确定。

此前，多地警方曾揭露过此类骗局。诈骗分子会改造充电宝，在内部植入带有恶意程式的晶片。一旦用户将手机与其连接并点击「信任此设备」，骇客便可侵入手机，窃取包括银行帐户密码在内的个人敏感资讯，甚至可能远程操控手机进行转帐。

警方提醒广大市民，对于来路不明的电子设备，尤其是充电宝、USB手指等，切勿轻易使用，以防个人资讯泄露及财产损失。

