无锡官方推减肥赛「赘肉换牛肉」 3天逾2400人报名

为了加强辖区职工的体重管理，江苏无锡的山北街道办事处近日推出「赘肉换牛肉」减重挑战赛，3天不到已吸引超过2400人报名。

山北街道便民服务中心对澎湃新闻表示，活动主要针对街道辖区在职人员，报名条件是身高体重指数（BMI）23或以上，或女性腰围80厘米或以上，男性腰围90厘米或以上。根据专家意见，BMI大于24为「超重」，大于28属「肥胖」。

相关新闻：两会2026︱卫健委关注国民健康 「男性腰围应控制90cm内，女性85cm」

根据活动规则，3月20日报名截止后，参与者到指定地点秤重，建立个人减重档案。明年1月上旬再次秤重，减掉1斤赘肉可换1斤牛肉或3斤牛骨，减重2斤换1斤牛尾，减重3斤换1斤牛内脏，减重4斤换1斤牛舌，多减多得，每人封顶兑换20斤赘肉，提倡适度减肥。

山北街道的辖区内有330多家企业，减重比赛启动后，职工的参与热情很高。

2024年起，国家卫健委等16部门联合启动全民体重管理专项行动，目标3年内显著提升全民体重管理意识，养成健康生活习惯。今年全国两会期间，国家卫健委主任雷海潮再次提到体重管理，并建议成年男性腰围一般控制在90厘米以内，女性在85厘米以内。