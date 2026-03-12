Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

创意值千金︱武汉大学生发明「养生馒头」 获企业斥¥3万购入

即时中国
更新时间：18:22 2026-03-12 HKT
发布时间：18:22 2026-03-12 HKT

创意能为一件普通产品增值。湖北武汉商学院一个学生团队，凭一款将中式美学与健康理念完美结合的「养生馒头」，近日一家武汉公司以3万元（人民币）高价收购，成功实现「落地」转化。

这款名为「四时芳谱」的创意馒头，由该校烹饪与营养教育专业的学生团队研发。其设计灵感源自春兰、夏荷、秋菊、冬梅四季名花，造型精致典雅，极具「打卡」潜力。

馒头的「内涵」同样讲究，团队巧妙地融入了「药食同源」的传统养生理念，为四款不同造型的馒头，配上相应的时令养生食材作为馅料，兼具美味与健康。

据团队介绍，研发过程历时三周，他们进行大量实验，成功攻克造型与发酵协调、馅料防漏、天然色素稳定等多个技术难题。

目前，该产品已被收购公司投入调试阶段，预计将率先在年轻消费群体中「试水」推广。这次成功的科技成果转化，再次证明了学术与市场结合的巨大潜力。

