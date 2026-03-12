Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中朝国际客运列车 停运六年今午恢复通行

即时中国
更新时间：16:59 2026-03-12 HKT
发布时间：16:59 2026-03-12 HKT

中国丹东及北京至北韩平壤的两条国际列车路线，12日上午起正式恢复运行，这是自新冠疫情后时隔六年，首次重开此线路。

新华社报道，12日10时整，线路重启后的第一趟95次列车从丹东站驶出，这辆列车挂有五节客车车厢，预计在当地时间18时07分抵达平壤站。

停运了六年的中朝国际客运列车今午恢复通行。中新社
中国国家铁路集团表示，此次同步开行北京至平壤，与丹东至平壤两条国际旅客列车线路。其中，丹东至平壤每日双向对开；北京至平壤每周一、三、四、六双向对开，经丹东枢纽衔接出境，实现首都北京与平壤一站式通达。目前，国际列车车票已启动线下发售。

中朝国际列车线路早在1954年开通，长期是两国人员往来、经贸文旅与外交交流的核心陆路通道，2020年1月因为新冠疫情影响而停驶。中国外交部发言人郭嘉昆12日表示，中朝是友好近邻，保持常态化客运列车运营，对促进双方人员往来便利化具有重要意义。

