澳洲洪灾︱中国背包男女失踪5日 尸体在越野车内被寻回

即时中国
更新时间：15:10 2026-03-12 HKT
发布时间：15:10 2026-03-12 HKT

澳洲昆士兰州近日因持续暴雨引发严重洪灾，多地进入紧急状态。一对年轻的中国籍背包客，在驾车前往农场工作途中，疑因低估洪水威力，冒险驾车穿越洪水区域时不幸遇难，连人带车被洪水冲走。救援人员经连日搜索，最终在洪水中寻获其座驾，并在车内发现两人遗体。

内地《扬子晚报》报道，遇难的分别为一名26岁男子及一名23岁女子。两人早前由布里斯本出发，原计划前往北伯内特（North Burnett）地区的农场工作。

或低计洪水危险性

他们最后一次与外界联络是在3月8日晚上，其后便告失联，手机信号最后定位在基尔基文（Kilkivan）地区。据悉，两人当时正驾驶一辆银色的四驱车，在驶经该地区时，不幸被突如其来的洪水围困并冲走。事发地区当时已因持续暴雨而进入洪水警戒状态，但两人可能未有及时掌握最新的天气资讯，或对洪水的危险性估计不足，最终酿成悲剧。

原打算去农场打工

昆士兰警方及急救部门接报后，随即派出直升机等展开大规模搜救行动。直至昨日（11日）下午，救援人员终在基尔基文的一处洪水区域，发现了失踪的四驱车。警方派出潜水员打捞，并在车内发现两具遗体，其后确认为该对失踪的中国背包客。

警方目前已联络两名死者的家属，并正就事故的具体原因展开深入调查。

